A fuoco una discarica di vecchi pneumatici, paura sulla statale 387  

Un mese fa il devastante incendio che aveva ridotto in cenere una montagna di vecchi pneumatici. Ieri il replay con un nuovo rogo appiccato, come allora, su un cumulo di gomme d’auto ammassate in aperta campagna, vicino alla statale 387.

Probabilmente, chi ha abbandonato gli pneumatici ha pensato bene di tornare sul posto per cancellare ogni traccia e impedire di risalire alla provenienza. Di certo c’è che le fiamme sono divampate in un attimo e che poco dopo si è alzata una coltre nerissima di fumo, visibile da lontano, con gravi danni per l’ambiente. Non sono mancati i disagi per gli automobilisti in transito sulla statale a causa del fastidioso odore di fumo che ha invaso la zona.

L’allarme è stato immediato con l’arrivo dei Vigili del fuoco di Cagliari che in un’ora di lavoro, gettando sul rogo una grossa quantità d’acqua, sono riusciti a circoscrivere le fiamme e a domarle, bonificando e mettendo in sicurezza il sito.

Un replay come dinamica del più grosso incendio di un mese fa che sempre nelle campagne di Selargius era stato appiccato su un’altra enorme catasta di gomme abbandonate. L’ipotesi più probabile è che chi ha appiccato le fiamme usando del liquido infiammabile lo abbia fatto per intralciare le indagini sulla loro provenienza. Della vicenda si occupano la Polizia locale e i carabinieri. Una lotta difficile contro i rifiuti in tutto l’hinterland dove le discariche di vecchi pneumatici abbondano.

RIPRODUZIONE RISERVATA