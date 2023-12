A fuoco una canna fumaria, chiusa parte della Marina per spegnere le fiamme 

Per fortuna c’è stato solo tanto fumo e un po’ di paura in via Baylle, nel cuore del rione Marina, per l’incendio di una canna fumaria di un ristorante che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono sprigionate ieri all’ora di pranzo e, nel giro di pochi minuti, i pompieri erano già in azione chiamati dal personale dell’attività che avrebbe provato, in un primo momento, a spegnere il fuoco con i mezzi che aveva a disposizione.

Alla Marina sono così intervenuti gli uomini dell’antincendio con un fuoristrada munito di autocisterna e hanno bloccato la strada per consentire di concludere l’intervento in sicurezza. Nulla di grave, per fortuna, tanto che la situazione è potuta tornare alla normalità nel giro di qualche ora. Sempre ieri i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche in un’altra abitazione privata per un analogo problema, legato però al mal funzionamento di una stufa a legna nella zona di La Palma.

L’emergenza è stata risolta in brevissimo tempo in ambedue i casi con i soccorritori che sono così potuti tornare rapidamente nella caserma di viale Marconi e in quella del Porto. In nessuno dei casi risultano esserci feriti o intossicati dalle esalazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA