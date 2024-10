A fuoco una bombola, paura nel novenario 

Momenti di paura due sere fa nel cortile di un muristene nel novenario di san Serafino. Una bombola di Gpl ha preso fuoco e immediatamente è stato lanciato l’allarme. La sala operativa del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Oristano ha inviato sul posto una squadra del distaccamento di Abbasanta che ha prontamente spento le fiamme, messo in sicurezza la bombola e l’intera area. L’intervento tempestivo dei vigili ha evitato danni ingenti, sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

