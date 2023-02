A fuoco un Doblò dell’Enel, i carabinieri indagano sul nuovo raid vandalico  

Un Fiat Doblò, parcheggiato nel piazzale interno della sede dell’Enel, è andato a fuoco in via Meucci a Selargius. Della vicenda si occupano i carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo di Quartu che hanno subito avviato le indagini per risalire alla cause dell’incendio e alle eventuali responsabilità. Il mezzo è stato gravemente danneggiato. Tra le ipotesi, quello di un tentativo di furto non riuscito. In merito non sono filtrati particolari. L’incendio è accaduto nella notte: sul posto dopo l’allarme, sono intervenuti i carabinieri che dopo il sopralluogo hanno avviato gli accertamenti sul posto e quindi le indagini.

Non sarebbero state rilevate tracce di liquido infiammabile. Ma si indaga comunque a 360 gradi senza quindi escludere alcuna ipotesi. I carabinieri hanno già interrogato diverse persone anche nel tentativo di risalire a qualche testimonianza che potrebbe tornare utile nell’economia delle indagini. Si cerca anche di recuperare le immagini di qualche telecamera che potrebbe aver ripreso l’accaduto.

Da diversi giorni a Selargius come nei vicini centri dell’hinterland e di Quartu sono in corso e non solo nella notte servizi di controllo preventivo mirati a frenare raid vandalici su mezzi in sosta dopo gli incendi di quattro auto a Quartu, un’altra a Selargius e dopo il raid su una trentina di veicoli parcheggiati in alcune strade di Quartu, con danneggiamento e furti. Per quest’ultimo episodio, è finita in carcere nelle ore successive al fatto, una donna di 40 anni, ancora rinchiusa nel carcere di Uta in attesa del processo fissato per il prossimo 1 marzo. Il tutto dopo l’udienza di convalida dell’arresto che ha convinto il giudice di Cagliari a disporre il trasferimento in cella della presunta responsabile del grave episodio.Le indagini su questa vicenda vanno avanti per capire se la donna abbia agito da sola o con altri complici.

