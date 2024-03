A fuoco un chiosco sulla spiaggia 

L’allarme è scattato ieri attorno alle 19: c’è un incendio nella zona di Nora. Le fiamme hanno avvolto un chiosco proprio sulla spiaggia, a breve distanza da alcune case e da alcune strutture ricettive. Il chiosco appartiene all’hotel baia di Nora ed è utilizzato per i servizi ai clienti sulla spiaggia ma è disposizione anche di chi frequenta l’arenile.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cagliari che si sono dati da fare per spegnere le fiamme, per evitare che il rogo si propagasse pericolosamente e per mettere in sicurezza la zona.

Immediatamente sono partiti anche gli accertamenti per capire la natura del rogo: un corto circuito accidentale oppure l’intervento di un incendiario? Per il momento non sono filtrate indiscrezioni. Certo che l’incendio proprio alla vigilia della Pasqua e quindi l’imminenza dell’inizio della stagione turistica ha destato non poca preoccupazione. (f. c.)

