A fuoco un canneto, rogo spento prima che raggiunga le case 

Fiamme nel pomeriggio di ieri in un canneto in via Giotto. Il fuoco alimentato dal forte maestrale, si sono sviluppate vicino al centro abitato e si stavano propagando all'interno di un canale ricco di vegetazione e ad un terreno adiacente rischiando di raggiungere anche alcune case.

Per fortuna l’allarme è stato lanciato rapidamente da alcuni residenti e automobilisti di passaggio e i Vigili del fuoco, la cui caserma dista pochi chilometri dal luogo del rogo, sono arrivati con due automezzi e sette operatori riuscendo ad aver ragione delle fiamme e provvedendo alla bonifica dei focolai residui mettendo in l'area in sicurezza.

Delle cause dell’incendio si occupano ora i carabinieri e la polizia locale che hanno effettuato un sopralluogo nella zona per capire se si tratta di un evento doloso o di un’imprudenza di qualcuno. Per questo si cerca anche qualche testimonianza. Si tratta di uno dei primi incendi di una stagione che si prevede ad alto rischio a causa della folta vegetazione che si è creata con le piogge degli ultimi mesi. Anche per questo il Comune ha emanato un’ordinanza antincendio che invita i possessori di terreni a ripulirli per scongiurare pericoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA