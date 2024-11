A fuoco tre automobili nella notte 

Tre le autovetture incendiate giovedì sera a Nurri. Intorno alle 21.45 sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Mandas. Le macchine erano parcheggiate in via Gramsci. Dai primi rilevamenti è risultato che l'incendio sia partito dalla terza automobile parcheggiata. Si tratta di una Tiguan che era stata rapinata al legittimo proprietario, un uomo di Senorbì, il 20 novembre scorso in territorio di Ussana.

Erano le 20 quando il lavoratore a bordo della Tiguan stava percorrendo la strada che da Ussana conduce alla Statale, quando ha visto degli ostacoli sulla carreggiata, rami e pneumatici. Sceso dall’auto per liberare la strada, tre individui con un passamontagna si sono impossessati della vettura minacciandolo. Da qui la denuncia e l’indagine dei carabinieri per rapina impropria.

Chissà a cosa sarà servita quellaT iguan: un fatto è erto, è stata data alle fiamme giovedì sera a Nurri e il rogo ha distrutto altre due vetture parcheggiate vicino. Sui fatti indagano i carabinieri di Isili e Dolianova. (s. g.)

