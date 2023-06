A fuoco nella notte l’auto di un operaio 

Auto in fiamme nella notte tra mercoledì e ieri in via Dessì a Selargius.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi, poi l’arrivo dei Vigili del fuoco e dei carabinieri della Stazione e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu. Le fiamme sono state rapidamente circoscritte e domate. Restano i danni sulla parte anteriore del mezzo di proprietà di un operaio di 57 anni. Spento il fuoco c'è stato un sopralluogo per cercare di verificare se si sia trattato di un cortocircuito o se l'incendio sia stato appiccato da qualcuno. I carabinieri hanno già interrogato alcune persone ma non sarebbero emersi dati significativi.

Intanto c’è stata un’operazione di prevenzione nell'hinterland con la mobilitazione dei carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazioni. Diverse le persone controllate sia nei centir urbani che sul litorale.

