A fuoco nella notte l’auto di un agente della Forestale 

Fiamme nella notte e paura tra i residenti: sabato 31 gennaio, la Fiat Tipo di Pietro Cidda, agente in servizio nella Forestale della stazione di Nuoro, è stata data alle fiamme in quello che appare come un vero e proprio attentato incendiario. L’auto era parcheggiata in via Pablo Neruda, tra viale Costituzione e via Repubblica, in un quartiere popoloso, con grandi palazzoni e cortili condivisi da una viabilità interna.

Dopo l’allarme scattato attorno alle 1.30 della notte, sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco per domare le fiamme, mentre i carabinieri della Compagnia di Nuoro hanno avviato le indagini, coordinate dal pm di turno Elena Tres. Le prime valutazioni da parte degli investigatori lasciano propendere per un incendio di origine dolosa.

Non si tratta di un episodio isolato nella zona: le fiamme arrivano ad un mese esatto, era il 31 dicembre, in cui era stato incendiato un pick-up nella stessa via, quest’auto collegata a precedenti attentati avvenuti negli anni passati. La sequenza di roghi e atti dolosi ha creato crescente allarme tra i residenti, spaventati per la propria sicurezza e per l’incolumità di chi vive nel quartiere.

«Non possiamo più dormire tranquilli», raccontano alcuni abitanti, visibilmente preoccupati. «Ogni notte ci chiediamo chi sarà il prossimo, se qualcuno tornerà a colpire. Siamo spaventati e stanchi di questa escalation». Pietro Cidda è conosciuto, non solo per il suo lavoro come agente della Forestale, ma anche per il suo impegno nello sport: è infatti allenatore di rugby. Pur non ricoprendo incarichi particolarmente sensibili, Cidda potrebbe essere un possibile bersaglio a causa della sua attività sul territorio, che lo porta quotidianamente a confrontarsi con situazioni delicate legate alla gestione del patrimonio forestale e alla tutela dell’ambiente.

Le forze dell’ordine stanno seguendo tutte le piste: sono scattate la richiesta dei filmati delle telecamere, e raccolta di testimonianze che mirano a identificare i responsabili e fermare questa escalation intimidatoria.

