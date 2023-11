A fuoco l’ex discoteca 

Un incendio ha devastato ieri notte l’ex discoteca Grace Kelly di Pula, a ridosso della Statale 196. A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Nella zona sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Pula guidati dal luogotenente Bruno Caruso e i barracelli di Pula comandati da Gianluca Spagnolu. Indagini per accertare le cause dell’incendio che ha devastato l’ex discoteca senza lambire le case vicine. (f. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA