A fuoco l’auto di una 30enne in via Cabras 

Ancora fiamme nella notte a Quartu. Un’auto ha preso fuoco in via Cabras per cause ancora in via di accertamento. Immediato l’allarme lanciato da alcuni automobilisti con l’arrivo di una squadra dei Vigili del fuoco che ha spento il rogo mettendo poi in sicurezza il sito. L’auto era stata parcheggiata dalla sera prima dalla proprietaria, una donna di 30 anni.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile che dopo il sopralluogo hanno avviato le indagini. Sul posto non sono state rilevate tracce di liquido infiammabile. L’indagine comunque va avanti senza escludere alcuna ipotesi, compresa quella del dolo. I carabinieri stanno cercando di recuperare immagini di qualche telecamera piazzata lungo la strada. Così come si sta cercando di risalire a qualche testimonianza che potrebbe tornare utile nell’economia delle indagini.

