A fuoco l’auto di un ex poliziotto 

Auto a fuoco nella notte e a Santa Giusta è di nuovo allarme per una presunta banda di incendiari. Questa volta a farne le spese è stato un ex poliziotto, da tempo in pensione: la sua Opel Corsa è andata distrutta nell’incendio. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per fare luce sull’episodio e individuare eventuali responsabili.

Il rogo

L’allarme è scattato intorno alle 3 del mattino quando alcuni residenti in via Manzoni hanno sentito un rumore sordo: l’utilitaria era già avvolta dalle fiamme. Immediatamente è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Oristano che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area evitando che il fuoco si potesse propagare. I vigili hanno avviato subito gli accertamenti per cercare eventuali inneschi, al momento non sarebbero state trovate tracce particolari. Non si esclude nulla, ma l’ipotesi più probabile è che l’incendio sia di origine dolosa.

Le indagini

In via Manzoni sono intervenuti anche i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per fare luce sull’episodio. I militari hanno sentito a lungo l’ex poliziotto, che per anni è stato un dirigente del sindacato di categoria del Siap, dovranno poi verificare se nella zona ci sono impianti di videosorveglianza per visionare filmati che potrebbero aver ripreso gli incendiari.

L’episodio di ieri è l’ennesimo che si verifica a Santa Giusta, dove negli ultimi anni gli incendi auto sono stati numerosi. Ad agosto quando era stata data alle fiamme l’auto di un 62enne.

RIPRODUZIONE RISERVATA