A fuoco l’auto di un barista 

Ancora fiamme nella notte ad Orgosolo. Per la seconda volta in una settimana il paese si è svegliato con il bagliore delle fiamme provocate dall’incendio di un’auto. Il terzo rogo in meno di dieci giorni nel paese del murales, considerato anche quello divampato il 26 novembre in una discarica a Istiovo dove erano presenti anche alcuni autoveicoli dismessi. La notte tra martedì e mercoledì ad andare a fuoco invece è stata l’auto di un barista, Franco Marine, 54 anni. La sua Audi A4 era parcheggiata in viale Repubblica. Il mezzo è andato completamente distrutto.

L’incedio

L’allarme è scattato quando lo stesso Marine, che gestisce un bar vicino al vecchio Municipio, è stato attirato dall’odore acre e dal bagliore delle fiamme. L’allarme immediato, con l’incendio che era alle origini, non è bastato a limitare i danni. L’uomo ha provato anche ad intervenire per cercare di estinguere le fiamme prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, senza riuscirci. Dopo la chiamata di soccorso in poco tempo ad Orgosolo è giunta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro. I pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme, ma l’auto di proprietà del barista orgolese è andata completamente distrutta.

Le ipotesi

I vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per risalire alle esatte cause del rogo. Sul posto non sarebbe stato trovato nessun innesco, ma non si esclude nessuna pista e si guarda con interesse investigativo a quella di un atto doloso con l’utilizzo di un accelerante proprio per via della genesi e dell’evoluzione del fuoco. Poco più di una settimana fa ad Orgosolo, ignoti avevano incendiato la Nissan di un altro barista, Angelo Carta, che era parcheggiata sotto casa e a poca distanza dal suo locale. Due fatti che non sono in alcun modo collegati tra loro.

