A fuoco l’auto del manager Md 

Un incendio ha distrutto l’auto di Luigi Puggioni, responsabile del discount Md di Tortolì. La Fiat Panda è stata completamente avvolta dalle fiamme, divampate durante la notte tra domenica e ieri. Sul posto, per domare il rogo, sono intervenute le squadre di vigili del fuoco e successivamente è stato effettuato un primo sopralluogo da parte dei carabinieri della stazione di Tortolì. S’indaga per dolo. Chiari i segni dell’attentato: sul tettuccio dell’utilitaria è stata ritrovata una bottiglietta contenente liquido infiammabile. Un messaggio inequivocabile lascito dagli attentatori onde evitare equivoci.

Il fatto

L’incendio è avvenuto in uno stradello sterrato che si ricongiunge a vico Segni, nel quartiere di Zinnias dove abita Puggioni. A bruciare è stata la Panda parcheggiata sotto casa. Ad accorgersi del fatto, intorno a mezzanotte e mezzo, è stato un vicino di casa svegliato dall’esplosione delle gomme dell’auto in fiamme. Non ha esitato ad avvertire il proprietario e in un attimo è scattata la richiesta d’intervento alla centrale operativa del 115 di Nuoro. Sebbene l’intervento sia stato tempestivo, il personale dei vigili del fuoco non ha potuto evitare che le fiamme danneggiassero l’auto.

Le indagini

Non sembrano esserci dubbi sull’origine dolosa del gesto, ma resta da indagare il movente su cui al momento sono in corso le indagini dei carabinieri. Non è esclusa la pista di un gesto intimidatorio legato all’attività professionale di Puggioni, che da qualche tempo dirige il discount di viale Arbatax. Il responsabile del supermercato è stato interrogato dai militari, che hanno raccolto anche altre testimonianze nel quartiere. Per le indagini potrebbero rivelarsi utili gli impianti di videosorveglianza installati nelle vicinanze dell’abitazione di Puggioni. Ogni frammento delle registrazioni verrà passato al setaccio.

RIPRODUZIONE RISERVATA