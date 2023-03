A fuoco l’auto dei parenti della sindaca 

Incendiari scatenati nel Guilcier. È stata una nottata piuttosto movimentata quella fra domenica e lunedì: prima l’allarme è scattato nelle campagne di Ghilarza dove le fiamme hanno distrutto un’utilitaria, di proprietà di un allevatore, quattro ore dopo nel centro di Abbasanta è stata distrutta l'auto della cognata della sindaca del paese. Entrambi i roghi sono di origine dolosa, i Carabinieri della Compagnia di Ghilarza hanno già avviato le indagini per fare piena luce sui due episodi.

Ghilarza

Sono stati i barracelli di Norbello, durante uno dei giri di perlustrazione del territorio, a notare un’auto a fuoco in località Scala Perdosa, lungo la strada che collega Ghilarza con Domusnovas Canales. Le squadre dei vigili hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata ma la Fiat Panda è andata completamente distrutta. Dai primi accertamenti è emerso che si tratta di un incendio doloso, qualcuno presumibilmente ha voluto lanciare un avvertimento ad Alessandro Atzeni, allevatore di 32 anni. E adesso spetta ai carabinieri cercare di chiarire l’episodio dietro il quale potrebbero anche nascondersi vecchie ruggini oppure contrasti recenti legati al pascolo o ad altre questioni. Gli investigatori stanno approfondendo ogni aspetto senza tralasciare nulla. C’è infine un altro elemento: il 32enne è figlio di Mario Atzeni, l'allevatore che il 3 settembre 2017 era rimasto vittima di un agguato: era stato ucciso con una fucilata al volto da un killer che lo aveva freddato nel podere di S’Arenarzu, tra Ghilarza e Abbasanta. Indagini aperte.

Abbasanta

L’incendio è divampato intorno alle 4.30 di ieri mattina in via dei Diritti dell’uomo ad Abbasanta. Sono stati alcuni residenti a lanciare l'allarme ma nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco la Fiat Stilo è stata danneggiata in maniera pesante; i pompieri hanno messo in sicurezza l'area, le operazioni di bonifica sono terminate dopo circa un’ora di lavoro ed è emerso che anche in questo caso si tratta di un rogo doloso. C’è stato qualcuno che, armato di benzina, ha dato fuoco all’utilitaria della cognata della sindaca di Abbasanta (auto che viene utilizzata anche dal fratello della prima cittadina). I carabinieri sono già al lavoro per cercare di chiarire l'episodio e risalire agli eventuali responsabili dell’attentato. La sindaca Patrizia Carta non sa darsi alcuna spiegazione su quanto accaduto. «Confido nelle indagini e spero che si conosca presto la verità» ha commentato. I militari intanto hanno sentito la proprietaria dell’auto, stanno anche verificando la presenza di telecamere che potrebbero aver ripreso chi è entrato in azione poco prima dell’alba di domenica nel centro del paese del Guilcier.