A fuoco la torretta dei droni 

Drone Experimental Fly nasce dalla passione sullo studio dei robot e sull’utilizzo per diverse finalità, compresa quella di supporto della comunità in caso di necessità, non solo con degli appassionati.

«È rimasto solo il carbone – dichiara il presidente Mauro Garau – sono andate distrutte la struttura in legno e la torre dove erano installate le antenne e altre strumentazioni. Non c’era corrente, ma solo un piccolo faro fotovoltaico semplice. L’incendio si è spento da solo. Non è la prima volta che la sede diventi oggetto di atti vandalici che in passato hanno causato danneggiamenti. Nonostante vi fosse un sistema di videosorveglianza attorno al campo sono andate perse le telecamere (sciolte dal fuoco) e quindi anche le immagini».

Incendio nella sede di droni di Uta e Assemini: in fiamme la base, la torretta e le telecamere di sorveglianza. Il rogo, probabilmente di origine dolosa, è divampato due notti fa nella struttura che ospita gli allenamenti dei circa cento iscritti dell’associazione asseminese “Drone Experimental Fly”, vicino alla Pedemontana in territorio di Uta. A dare l’allarme un pastore che frequenta la zona.

Il raid

Passione e servizio

«Questa disciplina – prosegue Garau - nel tempo si è evoluta e oggi l’uso dei robot per salvare le vite umane si è diffuso, sia per la ricerca a terra sia per il soccorso in mare. Oggi si è in grado di trasportare una ciambella di salvataggio a un disperso in tempi brevissimi, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. La tecnologia dei droni si è ridotta in dimensioni tali da poter sorvolare in tutta sicurezza. Stavamo iniziando un progetto sui droni terrestri, sui rover robot mobili che camminano via terra e che potrebbero in futuro essere utili sia nelle missioni di ricerca e soccorso in caso di calamità naturali, ma anche per l'esplorazione: trasmettono informazioni, possono ispezionare e raccogliere dati. Progetto purtroppo per ora andato in fumo come la nostra torretta».

Uso sociale

L’associazione nasce dalla passione e un attento studio sui robot, un bagaglio messo a disposizione in via sperimentale della comunità durante la ricerca dei cittadini asseminesi scomparsi fin dal 2013. ma abbiamo partecipato anche alle ricerche di uno scomparso ad Armungia nel 2015 (mai ritrovato) e di un maestro di Assemini, sparito il 15 ottobre del 2019 e ritrovato senza vita il 31 marzo 2022 a Uta.

Mauro Garau intende ripartire, malgrado il rogo capace di cancellare la sede per gli allenamenti con i droni: «La nostra sede è aperta a tutti coloro che vogliono imparare a pilotare i droni. Siamo un gruppo di 100 soci, tutti dotati di patentino regolare, da noi è gratuito e che consiste nel conoscere il velivolo, le sue applicazioni, oltre le regolamentazioni europee».

