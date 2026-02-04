A fuoco la rotonda del campeggio 

Non c’è pace per il campeggio di Porto Corallo chiuso da cinque anni e appena ceduto dal Comune ad una società con sede legale a Cagliari (la Glc srl guidata da Gabriele Lamberti e Carlo Amato) per una riapertura imminente. Ieri pomeriggio la grande struttura in legno che fungeva da ristorante e pizzeria (conosciuta come “La Rotonda”) è stata data alle fiamme.

L’allarme

L’allarme è scattato poco dopo le 14: alcune persone hanno visto una colonna di fumo e hanno chiamato i vigili del fuoco. Nonostante l’intervento tempestivo dei pompieri in servizio a San Vito la struttura in legno è stata completamente distrutta. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di San Vito e gli agenti della Forestale del Sarrabus. Secondo un primo sopralluogo non sarebbe stato trovato alcun innesto. Difficile, però, se non impossibile. che le fiamme siano scaturite in maniera accidentale. Fra l’altro all’interno del campeggio, in attesa dei lavori di ristrutturazione da parte della nuova società, non c’era neppure un allaccio elettrico funzionante. L’ipotesi più accreditata è che qualcuno si sia introdotto all’interno e abbia appiccato il fuoco.

Il Comune

Sul posto è sopraggiunto anche il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu assieme agli assessori e ai consiglieri. «Sono rammaricato – dice – deluso e arrabbiato per quanto è accaduto. Ma se qualcuno pensa di intimidirci o di farci recedere dalla decisione presa per il campeggio, e cio quella del rilancio attraverso la cessione, si sbaglia di grosso. Non arretreremo di un millimetro, anzi andremo avanti ancora con più vigore». Resta, in ogni caso, una profonda tristezza: «La Rotonda – conclude il primo cittadino – era il simbolo di questo campeggio. Si stava andando nella direzione giusta, l’impresa aveva anche già le chiavi e stavano iniziando a tagliare le pianti secche. Venerdì mattina andremo in caserma per presentare denuncia. Questo è un atto davvero ignobile, mi auguro che si riesca a risalire ai responsabili perché ci sono davvero pochi dubbi sulla natura dolosa delle fiamme».

Il piano

La società Glc Srl che ha acquisito il campeggio (in cambio dovrà realizzare la casa anziani, sempre a Porto Corallo) ha proposto un piano di investimenti cospicuo: l’obiettivo è quello di realizzare entro i prossimi tre anni una serie di servizi innovativi e green in grado di attrarre un turismo di qualità. Tra questi un centro benessere, piazzuole moderne e una sorta di arena-eventi per portare le stelle del panorama musicale internazionale. E poi un connubio col porto turistico con servizi studiati per i diportisti. Circa tre milioni di euro l’investimento previsto per il campeggio più altri tre per la casa anziani con modi e tempi, in quest’ultimo caso, da concordare col Comune.

