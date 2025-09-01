VaiOnline
Emergenza.
02 settembre 2025 alle 00:30

A fuoco la discarica in via dell’Agricoltura, lambite le abitazioni 

C’erano rifiuti di ogni tipo nella discarica di via dell’Agricoltura che ieri pomeriggio è stata data alle fiamme, causando una nuvola di fumo nero che ha invaso le attività commerciali vicine e le abitazioni. Sul posto dopo le 18 sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non ci sono state per fortuna persone coinvolte ma sono in corso accertamenti anche se il rogo è stato circoscritto immediatamente dai pompieri.

Via dell’Agricoltura, alle porte della città, era un’area sensibile: più volte Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia in Consiglio, aveva denunciato la pericolosità di quella discarica illegale di rifiuti. «Non si può andare avanti così», tuona l’esponente di minoranza a Palazzo Bacaredda. «Più volte ho raccolto le lamentele delle attività commerciali e dei residenti, recentemente ho segnalato la pericolosità di quella discarica con una interrogazione in Consiglio. Adesso basta», dice ancora Tocco, «è ora di intervenire per risolvere una situazione non solo più di degrado ma anche di pericolo per le persone. Questa situazione si protrae da troppo tempo, l’amministrazione deve intervenire subito prima che degeneri. Quella discarica», conclude, «preoccupa anche perché risulta adiacente a un deposito di medicinali e abitazioni». ( ma. mad. )

