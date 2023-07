A fuoco la bandiera arcobaleno 

Ecco cosa resta per qualcuno dei diritti civili: brandelli di una bandiera arcobaleno bruciata e buttata in un secchio. Per la seconda volta nel giro di pochi giorni la bandiera che l'amministrazione comunale aveva appeso accanto a quelle istituzionali, è stata tolta dal balcone dell'ufficio della sindaca.

La prima bandiera era stata appesa in occasione del Sardegna Pride del 24 giugno per solidarietà con le persone LGBTQIA+. La settimana scorsa qualcuno, arrampicatosi sulla facciata del Municipio, ha pensato bene di rubarla. La sindaca ne ha fatto subito appendere un'altra: un messaggio chiaro verso una contestazione sleale. L'ignoto contestatore ha deciso di ripetersi ma stavolta dopo aver rubato la bandiera le ha dato fuoco in piazza Balli, dietro il Municipio.

La denuncia

E se la volta scorsa la reazione della prima cittadina, d'accordo con il Consiglio, era stata quella di lasciar correre, limitandosi a condannare il gesto pubblicamente, questa volta è stata presentata formale denuncia e se ne occuperanno i carabinieri che hanno già acquisito le immagini delle telecamere. «La bandiera tornerà nell'ufficio della sindaca molto presto -dichiara Monica Cadeddu - non si può pensare che il nostro Comune sia terra di nessuno, che Decimomannu sia un paese in balia di quattro teppistelli. Quella bandiera non è un simbolo politico o ideologico. Vuole semplicemente rappresentare una sensibilità verso argomenti come la libertà, la stessa che permette a questi personaggi di andare in giro alle 3 di mattina. Una libertà che deve essere di tutti. Quella bandiera è un simbolo come lo sono le scarpe rosse contro la violenza sulle donne, come la luce rosa simbolo della lotta contro il cancro, come la luce blu simbolo dell'autismo. Una libertà che come Istituzione abbiamo il dovere di difendere. E continueremo a farlo».

La minoranza

Condanna netta anche da parte dell'opposizione: «Un gesto - afferma Leopoldo Trudu - doppiamente grave, contro l'istituzione e contro i diritti delle persone. Esprimiamo solidarietà alla sindaca. Forse sarebbe stato meglio sporgere denuncia già dalla prima volta. Aspettiamo che le forze dell'ordine facciano il loro lavoro».



