A fuoco il simbolo dell’ex Enichem 

Notte d'inferno nella zona industriale di Ottana. Uno stabile di mille metri quadri è andato a fuoco venerdì notte intorno alle 22. L’enorme palazzina ad uso ufficio all’interno dell’ex impianto Enichem, conosciuta come “palazzo di vetro” è di proprietà del Consorzio industriale di Nuoro, oltre che «il simbolo della storia dell’area industriale del paese», come afferma l’ex sindacalista Saverio Ara. Le fiamme si sono propagate attorno all’edificio da tempo abbandonato e invaso da erbacce, minacciando anche gli impianti fotovoltaici della zona.

Le indagini

Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco della sede di Nuoro e una del distaccamento di Macomer, che hanno spento le fiamme evitando che queste si propagassero nell’area circostante. A supporto delle operazioni sono stati inviati mezzi dalle sedi di Oristano e Abbasanta. In totale hanno lavorato 24 vigili del fuoco. Un imponente dispiegamento di forze per domare un inferno di fuoco sulle cui origini dolose ci sono pochissimi dubbi. Sull’episodio indaga la Polizia che ha effettuato le prime indagini. Gli incendiari sapevano di poter fare male colpendo il simbolo di una realtà che non c’è più.

L’amarezza

Dure le parole del sindaco di Ottana Franco Saba: «Sono molto amareggiato. Mille metri quadri di uffici che potevano essere utilizzati per vari scopi sono andati in fumo. Forse la palazzina andava messa in sicurezza, soprattutto visto lo stato di abbandono e la quantità di erbacce. Avevamo fatto anche un’ordinanza di sfalcio e non ne hanno tenuto conto. Non si può tenere un locale così, a prescindere dall’incendio. Ora è da demolire e bonificare, una grave perdita per tutta la comunità e il territorio. Le strutture pubbliche vanno preservate».

