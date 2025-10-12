A fuoco il monastero in cui fece la comunione Acutis 

Lecco. Un vasto incendio è scoppiato sabato nel monastero della Bernaga a Perego, una frazione di La Valletta, nel Lecchese, luogo di culto dal 1600 dove ricevette la comunione Carlo Acutis, da poco proclamato santo. Probabilmente le fiamme sono divampate per via un corto circuito, propagandosi da una delle celle delle 22 monache romite ambrosiane che vi abitano. Al momento dell’incendio le suore erano 21 perché una di loro è ricoverata in ospedale, ed erano tutte insieme davanti alla tv per seguire la preghiera del Papa per la pace. Le religiose sono state fatte evacuare mentre sul posto interveivano i vigili del fuoco con nove squadre da Lecco, Monza Brianza (con una autoscale e una autobotte) e Como (una autobotte). Ingentissimi i danni nella struttura, dove erano conservati quadri di pregio. Diciannove monache sono ora ospitate dalle Piccole apostole a Ponte Lambro, due in un ricovero vicino a Erba. L’incendio è divampato a 24 ore dal giorno in cui ricorre la memoria liturgica del 15enne, che è stato canonizzato il 7 settembre, insieme a San Pier Giorgio Frassati. E ieri si è appreso che il 20 novembre Leone XIV potrebbe concludere personalmente l’assemblea della Conferenza episcopale italiana che quest’anno si svolgerà ad Assisi, il luogo dove si venera San Carlo Acutis.

