VaiOnline
Preda Istrada.
23 luglio 2026 alle 00:45

A fuoco il furgone di un impresario 

Allarme alle 2.30 della notte, gli inquirenti indagano per incendio doloso 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un botto, che scuote la tranquillità di chi cerca un po’ di ristoro nell’afa della notte nuorese dormendo con le finestre aperte. Poi un altro. E una colonna di fumo nero accompagnata dall’inconfondibile odore acre di plastica bruciata, segno inconfondibile di un mezzo che va a fuoco. È successo ieri notte, in via Rubeddu, nel quartiere di Preda Istrada, vittima un impresario.

L’allarme

Sono circa le 2 e 30 della notte quando le fiamme avvolgono un furgone Fiat Iveco parcheggiato in via Rubeddu. Appartiene a Giuseppe Ganga, figlio di una famiglia di piccoli imprenditori che operano nell’ambito dell’edilizia. L’allarme è immediato, sul posto giungono i vigili del fuoco di Nuoro, e le volanti della Questura. Le fiamme avvolgono il furgone partendo dalla cabina, ma danneggiano anche un secondo mezzo della famiglia parcheggiato vicino, una Ford Fiesta della sorella di Ganga. I proprietari con i vicini provano a domare le fiamme evitando che vengano interessate le tubature della rete cittadina del gas. Si tira fuori una pompa da giardino, si prova a spruzzare dell’acqua ma non basta a domare quel violento incendio. Un gesto inspiegabile per i proprietari che parlano di un cortocircuito, perché non riescono a darsi altre spiegazioni. L’ipotesi non convince gli investigatori, che invece pensano ad un atto doloso per il modo in cui si è propagato l’incendio, e perché il mezzo aveva poco più di un anno di vita.

Vandali in azione

A poca distanza, proprio a Preda Istrada, nella stessa notte si è verificato un episodio vandalico ai danni di una struttura comunale, la Stazione di posta appena ultimata e in procinto di essere inaugurata, destinata ai servizi sociali e all'accoglienza di persone e famiglie in condizioni di fragilità. Trenta piante appena messe a dimora sono state danneggiate e i muri imbrattati con frasi razziste. «Un gesto vile e inaccettabile - ha detto il sindaco Emiliano Fenu - che non rappresenta soltanto un grave danneggiamento del patrimonio pubblico, ma un attacco ai valori di solidarietà, inclusione e rispetto. Più inquietante è il contenuto razzista delle scritte, che condanniamo con fermezza. Quella struttura è un luogo pensato per offrire sostegno a persone che stanno attraversando momenti di grande difficoltà. Colpirla significa colpire chi è più vulnerabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto

Il giovane elettrotecnico e la studentessa modello

La ragazza trasportata in gravi condizioni all’ospedale Brotzu Si conoscevano da tempo. Famiglie distrutte dal dolore 
Roberto Secci
La tragedia

Muore nello schianto dopo un litigio, illeso il suo bambino

La corsa folle di un ucraino che viveva a Olbia finisce contro una barriera sulla 131 Dcn a Budoni 
Andrea Busia
L’emergenza

Sos incendi, le fiamme bloccano la 554

Maxi rogo a Monserrato, minacciate alcune abitazioni. Paura anche ad Arzachena 
(r.s., lo.r.o)
Lo scontro

Delmastro, negato l’uso delle chat: caos in Parlamento

Dopo il voto della maggioranza il M5S occupa i banchi del governo 