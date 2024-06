A fuoco il furgone di un corriere 

I vetri frantumati, le gomme esplose e tutt’intorno l’odore acre del fumo e delle fiamme. Il giorno dopo, nel piazzale del deposito della ditta di trasporto alla zona industriale di Oristano, sono ancora ben visibili i segni dell’incendio che nella notte fra sabato e domenica ha distrutto uno dei furgoni parcheggiati nell’area esterna dell’azienda.

La paura

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, qualcuno ha notato fumo e le fiamme intorno al furgoncino. Immediata la segnalazione e la richiesta di aiuto alla sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano che hanno subito inviato le squadre alla zona industriale. I vigili hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, l’intervento tempestivo ha evitato che l’incendio potesse propagarsi provocando ulteriori danni. Spento il fuoco, l’area circostante è stata bonificata e messa in sicurezza.

Le indagini

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno avviato anche gli accertamenti per cercare di risalire alle cause dell’incendio: dai primi riscontri sembra non siano stati trovati elementi particolari ma al momento non si esclude alcuna ipotesi. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno avviato ulteriori accertamenti, sono stati sentiti anche i responsabili e gli operatori della ditta per cercare di fare piena luce sull’episodio. Al vaglio anche eventuali filmati di sistemi di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso elementi utili per chiarire l’incendio della notte scorsa.

