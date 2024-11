A fuoco il chiosco sulla spiaggia 

Nella notte tra giovedì e venerdì un uomo con passo furtivo e una tanica in mano ha cosparso il chiosco Is Fradis di Castiadas che si trova sulla spiaggia di Cala Sinzias con liquido infiammabile ed ha appiccato il fuoco. Solo per una serie fortunata di coincidenze le fiamme sono state domate quasi subito dai vigili del fuoco di San Vito e i danni – comunque ingenti – sono limitati.

Il rogo

Le fiamme sono divampate attorno alla mezzanotte. Ad avvistarle e a dare subito l’allarme il guardiano del Garden Beach Resort, il quattro stelle che si trova a poche decine di metri dal chiosco di proprietà di un altro villaggio, il Limone Beach. Il primo ad arrivare è stato un dipendente del chiosco (che comunque è chiuso da una settimana): ha preso un estintore e si è subito dato da fare in attesa dei vigili del fuoco, sopraggiunti anche loro in pochi minuti. Le fiamme, alla fine, hanno distrutto un tratto della parte esterna fronte mare, danneggiando le travi in legno in più punti.

Le indagini

L’uomo è stato inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza del chiosco e le immagini sono al vaglio dei carabinieri di Castiadas, arrivati anche loro subito a Cala Sinzias. Una identificazione complicata ma che alla fine potrebbe dare un nome all’autore del gesto. Anche se non c’è alcuna conferma ufficiale sembra ci sia già un indiziato. Di certo c’è che l’incendio è di origine dolosa. L’intenzione era quella di ridurre in cenere uno fra i chioschi più frequentati del litorale di Castiadas.

Le reazioni

Amareggiato Marco Colombini, uno dei titolari del Limone Beach (e quindi del chiosco): «Non è ancora stata fatta una stima esatta dei danni, ma non è tanto quello che mi preoccupa, il fatto grave è che l’incendio è doloso. C’è qualcuno che ci vuole male ma è davvero difficile comprendere il perché. Da quando siamo qui, e cioè dal 2019, ci siamo sempre trovati bene e non abbiamo mai avuto problemi con nessuno». L’auspicio per Colombini «è che si riesca a risalire al responsabile. So che è complicato ma sarebbe davvero una bella notizia. Di certo noi continueremo a fare il nostro lavoro come sempre in questi cinque anni».

Il chiosco, punto di ritrovo per gli ospiti del Limone Beach ma anche per i turisti esterni, era aperto sino alla terza settimana di ottobre. Una stagione da incorniciare, sino al rogo della scorsa notte.

