A fuoco i rifiuti abbandonati 

Nell’arco di qualche settimana i soliti maleducati hanno abbandonato in un terreno a ridosso della strada che collega Sant’Antonio di Santadi a Torre dei Corsari di tutto: pneumatici, sacchi di plastica, rifiuti vari e assortiti. E qualcuno, giovedì scorso, ha addirittura appiccato un incendio. A dare l’allarme le persone che abitano tutto l’anno nella frazione sul mare di Arbus, preoccupati per il fumo nero e acre.

«Ho sorpreso più volte le persone mentre abbandonavano rifiuti in quello spiazzo», denuncia Teodora Concas, «e sono sempre riuscita a farli portare via. Stavolta si era creata una discarica e la situazione è addirittura peggiorata dopo he qualcuno ha appiccato un incendio».

La Forestale ha segnalato il fatto al Comune sollecitando la pulizia di quel che è rimasto. «Dopo diversi giorni», dice Davide Frau, «nessuno è intervenuto per bonificare la zona». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA