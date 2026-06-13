A fuoco i pannelli fotovoltaici 

La colonna di fumo nero si vedeva a distanza di chilometri. In fiamme i pannelli solari in una villetta che si affaccia sulla strada Provinciale per Pardu Nou. Momenti di paura ieri mattina per un incendio innescato presumibilmente da un corto circuito.

L’allarme è scattato a metà mattina quando alla sala operativa dei vigili del fuoco è arrivata la segnalazione e la richiesta d’aiuto. in pochi minuti sul posto è stata inviata una squadra che ha lavorato a lungo per domare le fiamme. Tutt’intorno una densa nuvola di fumo che ha reso difficoltose anche le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno utilizzato anche gli atomizzatori per raffreddare e contenere il rogo, così si è riusciti a evitare che l’incendio si propagasse al resto dell’abitazione e alla vegetazione circostante. A supporto anche una squadra del corpo forestale di Oristano.

Le fiamme hanno completamente distrutto i pannelli fotovoltaici, ingenti i danni. ( v. p. )

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