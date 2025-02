A fuoco i pannelli del fotovoltaico 

Allarme ieri in tarda mattinata in via Tagliamento, dove una batteria dell’impianto fotovoltaico in funzione sul tetto di uno stabile ha avuto un principio d’incendio, con ogni probabilità a causa del surriscaldamento dovuto a un guasto. Il fumo ha messo in allarme i residenti nella zona, che hanno chiamato il Nue (Numero unico per le emergenze) uno-uno-due. In pochi minuti, dal distaccamento del porto di via Roma è partito un equipaggio dei vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza l’impianto fotovoltaico (che appartiene a una famiglia), disattivandolo.

Assieme ai pompieri è intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale, che ha chiuso al traffico la stretta strada del quartiere di Sant’Avendrace fino al termine delle operazioni per la messa in sicurezza dei pannelli per la produzione elettrica.

