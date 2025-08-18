A fuoco i mezzi della Teknoservice 

Prima un boato, un’esplosione fortissima, poi le fiamme. C’è l’ombra del racket dietro l’attentato incendiario in cui sono andati distrutti due mezzi utilizzati per la raccolta differenziata nel territorio di Arzana. Erano di proprietà della Teknoservice Italia, la società titolare dell’appalto comunale, ed erano parcheggiati in viale San Martino, dirimpetto la stazione dei carabinieri. È il secondo episodio analogo avvenuto in paese negli ultimi sei mesi, dopo quello dello scorso febbraio quando erano stati bruciati cinque autocompattatori. In quella circostanza - era la notte fra il 18 e il 19 febbraio - gli incendiari avevano colpito simultaneamente anche a Orgosolo e a Iglesias con oltre dieci mezzi, appartenenti a un’altra ditta del settore rifiuti, divorati dalle fiamme.

Mezzi bruciati

La pista dell’attentato è quella privilegiata dai carabinieri della compagnia di Lanusei che indagano sul fatto. Tuttavia, i militari non scartano del tutto l’ipotesi del cortocircuito, sebbene appaia piuttosto remoto. Le fiamme sono divampate alle 2.15 della notte fra domenica e ieri. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Lanusei che hanno lavorato a lungo per domare il fuoco senza però riuscire a evitare che i due mezzi andassero completamente distrutti.

I carabinieri hanno avviato l’attività investigativa, monitorando anche i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza di cui è dotata la stazione che s’affaccia sul piazzale in cui è scoppiato l’inferno di fuoco. In occasione del precedente raid, i cinque mezzi dati alle fiamme erano parcheggiati in un’area lungo la strada provinciale Arzana-Lanusei.

La condanna

In attesa di una svolta sulle indagini, gli attentati contro i mezzi della raccolta differenziata sono diventati una piaga in Ogliastra. Lo confermano quelli avvenuti a Tertenia, dove la stessa Teknoservice era finita nel mirino degli incendiari prima che gli stessi, il 6 aprile scorso, appiccassero le fiamme contro i mezzi della Cosir, la ditta romana subentrata nella gestione dell’appalto proprio alla concorrente con sede in Piemonte. Il sindaco di Arzana, Angelo Stochino, attende lo sviluppo dell’attività investigativa ed esprime vicinanza alla società proprietaria dei mezzi bruciati. «A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale - dichiara il primo cittadino - condanno con fermezza il vile attentato incendiario ai mezzi della Teknoservice, un gesto che offende l’intera comunità arzanese. Ribadiamo la piena fiducia nelle forze dell’ordine e nella Magistratura e chiediamo con forza alla Regione e al Governo di non lasciare sole le piccole comunità che, con resilienza, scelgono di restare e lavorare nei propri paesi. Lo Stato deve sostenere chi costruisce il futuro nelle terre che ama».

