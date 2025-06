A fuoco eucalipti e sterpaglie lungo le Provinciali 2 e 90 

Fiamme a Villaspeciosa e Siliqua, in cenere diversi ettari di stoppie e macchia. Il primo incendio è partito poco dopo le 15, al chilometro 6 della strada Provinciale 90, al confine tra Villaspeciosa e Siliqua. Le fiamme si sono estese rapidamente nelle campagne circostanti, avvicinandosi pericolosamente alla Statale 130, senza però raggiungerla. Il rogo è stato domato dopo alcune ore dalle squadre della forestale di Siliqua e Uta, dai volontari della Protezione civile di Siliqua e Assemini e dalla compagnia barracellare di Uta.

Alle 16,30 e divampato il secondo rogo, in tre distinti punti lungo la cunetta della Provinciale 2, nella località Bauviana. Le fiamme si sono estese per oltre un chilometro, interessando, anche qui, macchia, stoppie e filari di eucalipti. Per contenere le fiamme, alimentate dal maestrale, sono accorse le squadre della protezione civile di Siliqua e Villamassargia, i forestali di Siliqua e Iglesias, e numerosi allevatori della zona con i loro mezzi agricoli. Giunto anche l’elicottero di stanza a Pula, ma dopo aver accertato che la situazione era sotto controllo ha fatto rientro alla base. L’opera di spegnimento si è protratta fino alla tarda serata, poi sono partite le indagini degli agenti del Corpo forestale: si tratta d’incendi chiaramente dolosi. (a. cu.)

