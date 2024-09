A fuoco due autobotti nella notte 

Due autobotti, uno delle Protezione civile e l’altro di un privato, entrambi adibiti al trasporto di acqua per fronteggiare l’emergenza idrica che sta colpendo la Baronia e la bassa Gallura, sono andati distrutti ieri notte in un incendio. L’allarme è scattato dopo le 21 di sera quando era già calato il buio. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Siniscola per domare le fiamme che hanno avvolto i due mezzi.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Siniscola. A tarda sera erano ancora in atto le fasi di bonifica dell’incendio e non sono note le cause del rogo, ma al termine delle operazioni di estinzione e bonifica sono stati avviati gli accertamenti. Nei primi momenti gli investigatori intervenuti sul posto non hanno escluso nessuna ipotesi. Attorno all’emergenza idrica in Baronia e soprattutto a Siniscola c’è grande tensione da mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA