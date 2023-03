A fuoco due auto: è un attentato 

Un altro atto intimidatorio a Olbia, è successo nelle primissime ore di ieri in una zona centralissima della città. Alcune persone si sono avvicinate a una Smart e un Suv parcheggiati in via del Melograno, poco lontano da via Veronese. Dopo avere cosparso i mezzi con liquido infiammabile hanno appiccato un incendio, divampato velocemente. Le auto erano vicinissime alle abitazioni e il rogo ha svegliato le persone che abitano sulla via del Melograno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Olbia, chiamati dai residenti allarmati e spaventati dall’incendio che divampava sotto le loro finestre. L’utilizzo di esche incendiarie ha determinato una veloce propagazione delle fiamme. L’utilitaria di piccole dimensioni è stata completamente distrutta, sulla strada è rimasto solo il telaio annerito dell’auto. Ingenti i danni anche per il suv, che è stato investito dal fuoco nella parte anteriore. Il rogo, in ogni caso, non ha interessato altre auto o gli edifici vicini, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto, intorno alle due di ieri, sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Olbia Centro, che hanno iniziato subito le indagini.

Le vittime del raid

Sulle cause dell’incendio non ci sono dubbi, si tratta di un atto intimidatorio sul quale è stata aperta un’inchiesta. Stando alle verifiche dei Carabinieri, le auto bruciate sono intestate a società che si sono occupano di attività di noleggio. I militari stanno verificando se l’obiettivo dei responsabili dell’attentato incendiario sia il giovane imprenditore campano, da tempo residente a Olbia, Francesco Milo. Le società proprietarie della auto danneggiate in via del Melograno sono della famiglia dell’imprenditore. Le indagini procedono in diverse direzioni, i Carabinieri hanno sentito subito le vittime del raid. In questa fase delle indagini non è ancora chiaro il possibile movente dell’atto intimidatorio, ma i Carabinieri potrebbero avere già individuato una situazione che deve essere approfondita. Stando ai primi accertamenti, non ci sono testimoni oculari dell’attentato, i militari dell’Arma stanno esaminando i filmati di sistemi di videosorveglianza.

Ancora incendi

Nell’arco di poche settimane, i Carabinieri di Olbia hanno rilevato diversi attentati incendiari. I più gravi sono quello di ieri mattina e il raid contro una impresa di costruzioni (colpita in un cantiere della Olbia Sassari) e presente in città con un maxi impianto di produzione di calcestruzzo.