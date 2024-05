A fuoco due auto di un allevatore 

Due auto andate completamente distrutte da un incendio che, dalle prime verifiche, sarebbe di origine dolosa. Sono le Fiat Panda di un allevatore di Tadasuni, parcheggiate nel cortile dell’abitazione, che sorge nel corso principale di Tadasuni.

Per tentare di domare le fiamme sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, evitando così che il rogo si propagasse anche a una terza auto, in sosta a pochi metri di distanza. I malviventi non si sono fatti scrupolo, quindi, di agire all’interno della proprietà dell’allevatore.

L’incendio è scoppiato ieri alle prime ore e i pompieri hanno lavorato per oltre un’ora. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorritori le fiamme avevano distrutto le due vetture e attrezzatura che l’allevatore utilizzava per la sua attività, contenitori per il latte e altro materiale. Quando è scattato l’allarme con la richiesta di intervento sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Ghilarza, che hanno avviato gli accertamenti per cercare di risalire all’autore dell’incendio.

«Un atto di inciviltà che ha causato, oltre che tanto spavento per l’allevatore e i familiari, anche consistenti danni economici: due auto e attrezzatura distrutte creano molti problemi a chi vive del proprio lavoro» ha detto il sindaco Pierpaolo Pisu. «La nostra comunità è particolarmente addolorata per quanto accaduto, anche perché è un paese sereno in cui atti simili non sono certamente frequenti». ( p. m. )

