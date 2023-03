A fuoco 24 ore prima dell’apertura 

L’allarme è scattato intorno alla 23. Pochi minuti e il fuoco ha avvolto la struttura in legno che sorge sul lato destro del lungomare: le fiamme, alimentate anche dal vento che venerdì soffiava con forza, hanno distrutto arredi, tavolini, sedie fino alla copertura senza risparmiare nulla. Le squadre dei vigili hanno lavorato per oltre quattro ore per domare l’incendio e mettere in sicurezza il locale; paura anche per la presenza di diverse bombole di gas che sono state allontanate subito dal chiosco.

Avrebbe dovuto riaprire i battenti oggi. Era tutto pronto per la nuova stagione ma i programmi del Night and day sono andati in fumo in pochi minuti. Del chiosco sul lungomare di Torregrande non è rimasto quasi nulla, solo uno scheletro annerito dall’incendio che nella notte fra venerdì e sabato ha devastato il locale. E mentre vanno avanti le indagini (una delle ipotesi più probabili è quella del corto circuito) è già partita la mobilitazione per aiutare i proprietari a ripartire.

Il rogo

L’allarme è scattato intorno alla 23. Pochi minuti e il fuoco ha avvolto la struttura in legno che sorge sul lato destro del lungomare: le fiamme, alimentate anche dal vento che venerdì soffiava con forza, hanno distrutto arredi, tavolini, sedie fino alla copertura senza risparmiare nulla. Le squadre dei vigili hanno lavorato per oltre quattro ore per domare l’incendio e mettere in sicurezza il locale; paura anche per la presenza di diverse bombole di gas che sono state allontanate subito dal chiosco.

Le indagini

Dai primi accertamenti effettuati da parte dei vigili del fuoco sembra che l’incendio sia stato provocato da un corto circuito: una delle ipotesi è che ci sia stato un sovraccarico alla linea elettrica di uno dei frigoriferi. Non sarebbero state trovate invece tracce di possibili inneschi, il che sembra escludere l’origine dolosa dell’incendio anche se le verifiche proseguono. Anche i Carabinieri stanno effettuando accertamenti e controlli, saranno visionati anche i filmati delle telecamere e sentiti i proprietari del locale.

I danni

Una stima definitiva dei danni ancora non è stata ancora effettuata, ma il locale è andato completamente distrutto. Si sono salvati solo alcuni tavolini e sedie sulla spiaggia, per il resto la struttura è compromessa. Una botta pesante per i proprietari che proprio oggi avrebbero dovuto riaprire il chiosco per dare il via alla stagione 2023. Grande amarezza ma anche tantissima solidarietà per Manolo Diana, uno dei soci, a cui in queste ore sta arrivando il sostegno da parte degli altri operatori della borgata marina e da tanti amici e frequentatori del suo locale (che non era coperto da assicurazione).

Mobilitazione

Sui social è stata subito aperta una raccolta fondi per aiutare il Night and day a risollevarsi. «Ho iniziato a raccogliere fondi per aiutare il mio amico, o per meglio dire un fratello. Purtroppo un incendio ha distrutto la sua attività, una seconda casa per me e per tante altre persone, una grande famiglia e vorrei contribuire in qualche modo ad aiutarlo. Chiedo un piccolo sforzo a tutta la comunità per poter aiutare questa persona dal cuore grande» ha scritto Vittorio Pani sulla piattaforma Gofundme dove in due ore sono stati raccolti oltre mille euro.

