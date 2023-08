A Francesco il premio “È giornalismo”: «Ha il coraggio di dialogare per la pace» 

VATICANO. Non è usuale che un premio di giornalismo venga assegnato a un Papa. E lo stesso Francesco, ricevendo ieri in Vaticano il riconoscimento “È giornalismo”, ha cercato quasi di schermirsi: «Ancora prima di diventare vescovo di Roma, ero solito declinare l’offerta di premi. Mai ne ho ricevuti, non volevo. E ho continuato a fare così anche da Papa». A fargli cambiare idea in questo caso è stata «l’urgenza di una comunicazione costruttiva, che favorisca la cultura dell’incontro e non dello scontro; la cultura della pace e non della guerra; la cultura dell’apertura verso l’altro e non del pregiudizio». Per la giuria del premio fondato da Indro Montanelli, Enzo Biagi, Giorgio Bocca e Giancarlo Aneri nel 1995 (cioè Stella Aneri, Giulio Anselmi, Mario Calabresi, Massimo Gramellini, Paolo Mieli, Gianni Riotta e Gian Antonio Stella) «papa Francesco interpreta, unica voce, il coraggio di usare il dialogo per dire parole di pace».

