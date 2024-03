A Follonica Philipsen si impone in volata 

Follonica. Doppietta belga nella seconda tappa della 59ª Tirreno-Adriatico, la Camaiore-Follonica di 199 km: Jasper Philipsen ha battuto in volata Tim Merlier (Soundal Quick Step). Terzo Axel Zingle (Cofidis), dopo la retrocessione di Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) che aveva deviato la propria traiettoria, ostacolandolo. Nella top 10 anche gli italiani Giovanni Lonardi (Polti-Kometa, 7°) e Jonathan Milan (Lidl-Trek, 9°). Al comando della classifica resta Juan Ayuso (Uae Emirates) con 1” su Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) e 12” su Milan. Oggi terza tappa, da Volterra a Gualdo Tadino per complessivi 225 chilometri con finale in leggera salita.

Nella Parigi-Nizza, la Uae Emirates ha vinto la cronosquadre di 26,9 km ad Auxerre. In testa alla classifica c’è ora Brandon McNulty. Oggi la 4ª tappa, Chalon sur Saone-Mont Brouilly di 183 km con arrivo in salita.

