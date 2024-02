A folle velocità nel centro storico 

C’è un cartello sbiadito all’ingresso di via Garibaldi, nel centro storico. Indica un limite di velocità a 30 km orari e un divieto di transito per camion e mezzi pesanti. Nessuno però li rispetta.Nella via si procede ben oltre il limite, raggiungendo anche velocità molto elevate: le auto sfrecciando tra i pedoni che rischiano la vita. Perché se è vero che in città non ci sono ancora le zone trenta, è anche vero che, come nel caso di via Garibaldi, ci sono strade dove vige un limite di velocità, ma non viene rispettato. Così anche in via XX Settembre, in piazza Santa Maria, dove le corse folli sono all’ordine del giorno. Solleciti e petizioni non sono serviti a nulla: i dissuasori che dovrebbero delimitare la zona di passaggio dei pedoni non sono mai stati risistemati e dei dossi richiesti non c’è nemmeno l’ombra.

La paura

«Passare in via Garibaldi è pericolosissimo», dice Agnese Pes, 60 anni, «soprattutto vicino al mercato civico. Eppure c’è un limite di velocità ma nessuno lo rispetta». Poco più avanti Patrizia Cabras, 64 anni, e sua mamma novantenne Rita Sabiu cercano di farsi strada tra le auto che sfrecciano a tutta velocità: «Per le persone anziane è pericoloso. Passare in queste strade trafficatissime, per la presenza del mercato e di molte attività commerciali, è molto complicato», dicono. «Quando si esce a piedi bisogna farsi il segno della croce e sperare che non succeda niente». Soluzioni? «Dovrebbero vietare la sosta lungo tutta la strada perché le auto ai lati non fanno che togliere spazio e rendere le cose più complicate».

Ordinanza

Per cercare di andare incontro alle richieste dei pedoni, il dirigente della Polizia Locale, Giuseppe Picci, ha firmato l’ordinanza che impone il limite di 30 chilometri orari davanti agli attraversamenti pedonali realizzati in 28 strade. Tra queste: via Marconi, Cimabue, Pitz’e Serra (nella zona dei licei), Siena, Italia, Is Pardinas, Turati, San Benedetto, Fiume e Della Musica. «Ma è inutile perché tanto nessuno lo rispetta proprio come in questa strada», dice Ivana Pinna, 82 anni, mentre cammina con il deambulatore in via XX Settembre. «Servono i dissuasori. Tra l’altro in questa zona non hanno messo nemmeno strisce rialzate e si corre a tutta velocità». Chiudere la strada? «Non credo che sarebbe la scelta giusta perché come farebbero i residenti a tornare a casa? Qui vive tanta gente. Già in passato nemmeno la ztl aveva funzionato. Ripeto i dossi sono l’unica soluzione». Scettica Delia Meloni, 84 anni: «A cosa servono i dossi? Ci passano lo stesso sopra correndo, li ho visti io anche in altre zone della città. Il problema è che sono strade troppo trafficate. Le auto vengono parcheggiate ovunque e per i pedoni non c’è spazio».

Raccolta firme

In piazza Santa Maria era stata avviata una raccolta di firme per risistemare i dissuasori a delimitare la piazza pedonale. La richiesta arriva anche in via Garibaldi: qui i paletti sono stati rubati proprio per parcheggiare ovunque. In alcuni tratti della strada inoltre non era possibile piazzarli e passare a piedi era lo stesso un’impresa. «Ci sono i limiti di trenta e passano a cento all’ora», dice sconsolata Tonina Pusceddu, 84 anni. «E io ho paura ogni volta che esco di casa».

RIPRODUZIONE RISERVATA