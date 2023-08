A Florinas in Giallo  tra noir e inchiesta lo sguardo delle vittime  

Gli omicidi letterari e anche le i misteri e le stragi italiane reali. L'edizione numero 14 di Florinas in Giallo – L’isola dei misteri si concentra sulle vittime, andando oltre la loro valenza come innesco narrativo. Saranno quattro giorni intensi, dal 31 agosto al 3 settembre, quelli del festival letterario internazionale dedicato a giallo, thriller e noir, organizzato dal Comune di Florinas e l’associazione Itinerandia. Spiegano i direttori artistici Maria Luisa Perazzona ed Elia Cossu della Libreria Cyrano ed Emiliano Longobardi della Libreria Azuni: «In questa edizione le vittime vengono restituite alle loro molteplici valenze narrative e umane. Sia nelle presentazioni di libri, sia durante gli approfondimenti di fatti di cronaca e attualità. Si parlerà di vittime dello stato, della mafia e di misteri italiani ancora irrisolti».

Tra fiction e realtà

La sezione “Tra fiction e realtà” si addentrerà in ferite ancora vive per l'Italia: le stragi di Capaci e via d’Amelio. All'incontro in collaborazione con l’associazione Agende Rosse, parteciperà in collegamento video Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino, e Luciano Traina, fratello di uno degli agenti della scorta uccisi nell’attentato, più alcuni testimoni diretti. Del caso Emanuela Orlandi, ritornato in auge a 40 anni dall'omicidio, si parlerà con Raffale Sari, mentre Gherardo Colombo, giurista ed ex magistrato, presenterà il libro “Anticostituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società”.

Tartan Noir

Se qualche politico si è scandalizzato per il vice questore Rocco Schiavone, creato da Antonio Manzini e diventato apprezzata serie tv della Rai, figurarsi cosa penserebbe di Harry McCoy, detective trentenne alcolizzato e tossico che ha per amico un boss. Il personaggio creato da Alan Parks si muove nella Glasgow underground. La curiosità dei romanzi scritti dall'ultimo esponente di quello che viene definito tartan noir, con riferimento al disegno dei tessuti in lana delle Highland scozzesi, è che i titoli citano un mese. L’esordio fulminante è stato con “Gennaio di sangue”. Il quinto libro si intitola “Crepare di maggio”.

Gli autori italiani

Nutrito il parterre di scrittrici e scrittori. C'è Enrico Pandiani, Premio Scerbanenco 2022 per “Fuoco”. Ci sono Giancarlo Piacci (“I santi d’argento”), Riccardo Gazzaniga (“In forma di essere umano”), Valentina Parasecolo (“Cronache private”), Rosa Teruzzi (“Il valzer dei traditori”), Fabrizio Silei (“Gli occhi del serpente”), lo scrittore e fumettista Paolo Bacilieri (“Venere privata”), Roberta Balestrucci con il reading tratto dal suo libro omonimo “Perfide”, e poi ancora Valerio Varesi e Diego De Silva.

Quest’anno Florinas dedicherà un omaggio speciale a Giorgio Todde scomparso nel 2020, ospite in diverse edizioni del festival.

Altre iniziative

Da sottolineare il reading “I blues dell’alligatore” dell’attore Gigio Alberti dai romanzi di Massimo Carlotto sulle note di Gavino Riva, la mostra “La storia del giallo in 50 investigatori” di Angelo Montanari (in collaborazione con il festival Dora Nera).In programma i consueti laboratori di animazione alla lettura per i bambini a cura della Comes nella Biblioteca comunale di Florinas. I “Racconti del cimitero”, appuntamento irrinunciabile con la paura nel piazzale della chiesa di San Francesco, sono affidati quest’anno all’ironia sopra le righe della compagnia BobòScianèl con lo spettacolo “Il giorno più bello”.

Pranzo Romanzo

Per i momenti conviviali, oltre all’aperitivo in giallo tornerà finalmente l’irrinunciabile Pranzo Romanzo della domenica per scrittori e lettori, curato dall’associazione Parco Ena ‘e Littu in collaborazione con lo storico della cucina Giovanni Fancello.

