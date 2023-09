A Florinas in Giallo oggi arriva Alan Parks 

Cinico, alcolizzato, amico di un boss e proprio per questo irresistibile per i lettori di noir a tinte forte percorsi da una sottile vena ironica. È il detective Harry McCoy, creatura letteraria dello scrittore scozzese Alan Parks, l’ospite internazionale della XIV edizione di Florinas in Giallo. Parks arriva oggi in piazza del Popolo (alle 21) per dialogare con Luca Crovi del suo nuovo romanzo “Crepare di maggio” (Bompiani), quinto capitolo della saga di McCoy.

Il sabato di Florinas in Giallo inizia già di pomeriggio (dalle 16) nel Parco comunale con i laboratori per bambini a cura della Comes, e con il reading pensato per i piccoli ma aperto anche ai grandi “Perfide” di Roberta Balestrucci tratto dal suo libro omonimo.

Dalle 18.30 ci si sposta in piazza del Popolo, dove Paolo Bacilieri, uno dei più importanti fumettisti italiani,insieme a Luca Crovi, presenterà il suo libro “Venere privata” (Oblomov), adattamento a fumetti dell’omonimo poliziesco di Giorgio Scerbanenco.

Valerio Varesi, scrittore e giornalista di Repubblica, parlerà con Eleonora Carta delle indagini del commissario Soneri, protagonista di una serie gialla iniziata nel 1998 con “Ultime notizie di una fuga”, composta da più di venti libri e da cui è stata tratta serie televisiva “Nebbie e delitti”. Pietro Orlandi e Raffaele Sari continuano il loro storytelling “Dentro un abbraccio”, iniziato venerdì (si concluderà domenica) per raccontare il caso Emanuela Orlandi”.

Dopo l’incontro con Parks e le pillole cinematografiche di Emiliano Di Nolfo, il festival si trasferisce nel piazzale della Chiesa di San Francesco per “I racconti del cimitero” co la compagnia sassarese Bobòscianel e lo spettacolo giallo comico “Il giorno più bello”.

