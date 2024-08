A Florinas in giallo Canzoni dal supercarcere 

“Alle otto e un quarto di un mercoledì d'agosto/sto finalmente abbandonando questo posto/dopo trent'anni carcerato all’Asinara/che vuoi che siano poche ore in una bara”. La canzone “Aria” di Daniele Silvestri è entrata nel repertorio del progetto “Canzoni dal supercarcere” nato grazie all'attrice-cantante Daniela Cossiga nel 2007, in occasione dell’apertura al pubblico dell’ex Supercarcere di Fornelli per il Festival Pensieri e Parole curato da Sante Maurizi. Il progetto si è arricchito negli anni e verrà proposto stasera in piazza del Popolo a Florinas (alle 21.30) nell’ambito del festival letterario “Florinas in giallo”.

Quartetto

Il quartetto è completato dal cantautore Antonio Meleddu, in arte Bandito, il chitarrista Gabriele Cau e il percussionista Matteo Anelli. «Inizialmente le canzoni erano solo legate al carcere – spiega Daniela Cossiga- poi abbiamo allargato il concetto proponendo una riflessione su quello che ci imprigiona e che a volte ce lo creiamo noi, muri legati a problemi fisici o psicologici. Riflessioni nelle quali coinvolgerò il pubblico».

L’apertura del concerto è con “Il galeone” poesia che Belgrado Pedrini, partigiano e anarchico carrarese, scrisse a Fossombrone, nel 1967. “Malarazza” resa nota da Domenico Modugno è in realtà un sonetto siciliano dell'Ottocento ripescato da Dario Fo. Invita alla ribellione anziché lamentarsi verso il Cristo in croce delle ingiustizie “Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigghia nu bastuni e tira fora li denti”.In scaletta due pezzi di Daniele Silvestri (la citata “Aria” e la sanremese “Argento vivo”) e uno di Lucio Dalla, “La casa in riva al mare”. C'è pure un brano di Giovannino Giordo, il maestro del folk sassarese: “Cumenti un sognu”.

Daniela Cossiga, infine, aggiunge: «Tre brani li ha scritti quel dotatissimo cantautore di appena 22 anni che è Bandito, uno si intitola “Coraggio Giulia” ed è dedicato a Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa dal fidanzato e l’abbiamo cantata davanti al padre Gino quando è venuto a presentare il suo libro nell’isola. Il chitarrista Gabriele Cau ha curato gli arrangiamenti delle canzoni, dandoci rigore musicale».

