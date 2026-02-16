VaiOnline
Disagi.
17 febbraio 2026 alle 00:47

A fine serata centro stracolmo di rifiuti 

Non è l’anno dei record. Domenica il centro storico, forse complice il clima e sicuramente per effetto dell’insicurezza dovuta al Decreto Abodi che ha regnato sino a una settimana prima della giostra, non era affollato come gli altri anni. E le stesse tribune in va Duomo avevano più di una poltroncina vuota. «Scindiamo i due aspetti: i numeri del botteghino parlano di posti tutti esauriti da giorni, poi qualche “buco” in tribuna c’era presumo perché qualcuno alla fine ci ha ripensato», sottolinea il presidente della Fondazione Oristano Carlo Cuccu.

Problema rifiuti

C’è sempre tempo per migliorare, sempre che si abbia intenzione di farlo. Tra gli aspetti organizzativi dove bisognerebbe intervenire il più urgente riguarda la raccolta dei rifiuti. Se va dato atto che gli operai della ditta che gestisce il servizio all’alba ripuliscono le strade e i marciapiedi del centro come meglio possono, è altrettanto vero che a fine serata le stesse piazze e strade diventano davvero delle immense discariche. «Qui hanno messo solo un bidone dei rifiuti: normale che la gente alla fine butti tutto per strada», sottolinea un operatore di piazza Martini.Troppo pochi i bidoni di raccolta e soprattutto mal distribuiti. ( m. m. )

