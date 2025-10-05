A fine ottobre torna il Porcino d’oro fra tradizione e scambi culturali 

Il Porcino d’oro si farà. La 24esima edizione della manifestazione autunnale di Arzana, ideata e curata dalla Pro Loco, si terrà l’ultimo fine settimana di ottobre, quando arriveranno in paese anche le delegazioni di Marche e Basilicata per uno scambio culturale. L’amministrazione comunale sosterrà l’iniziativa, promossa dal presidente della Pro Loco Raffaele Sestu, con un contributo di 40mila euro. «Per noi si tratta di una manifestazione molto importante che, nel corso degli anni, ha contribuito a rilanciare l’immagine culturale di Arzana sia a livello regionale che nazionale» spiega il sindaco, Angelo Stochino. Il gemellaggio con le Marche sarà nel nome della transumanza, pratica pastorale della migrazione stagionale di bestiame, che richiamerà diversi allevatori trapiantati in quei territori. In occasione del Porcino d’oro si celebrerà uno scambio folcloristico con la Basilicata con la formazione culturale Abba Frida che ospiterà un gruppo lucano. In più verrà inaugurato il museo dell’arte contadina. ( ro. se. )

