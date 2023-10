«A Fertilia ci sono radici vive» 

«Qui si respirano radici vive», ha commentato il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, terminata la visita all’Ecomuseo Egea, il quartier generale della storia di Fertilia. Il primo cittadino emiliano è arrivato l’altro ieri ad Alghero per ritrovare il legame con i suoi conterranei che, negli anni ‘30, portarono l’esperienza delle bonifiche nell’Isola. C’erano i discendenti di tante famiglie con i cognomi tipici del ferrarese ed era presente anche una testimone diretta di quel lungo viaggio dalle terre di origine alla Sardegna: Elodia Vincenzi, 95 anni, di Vigarano.

Le testimonianze

Aveva 11 anni quando raggiunse Fertilia nel 1939. «Ho imparato a sposare i cappelletti con il porcetto», ha scherzato Elodia con il sindaco Fabbri. Vincenzi è la più longeva testimone diretta, ma la memoria di quel viaggio verso la Sardegna si è tramandata in tanti eredi di famiglie storiche: il padre di Ermes Pozzati, classe 1948, qui giunse già nel 1922. Anche Lucia Gnani è la seconda generazione: suo padre Giannetto Gnani era ferrarese. Un altro Gnani, Corrado, 68 anni, pur non essendo mai stato a Ferrara ne conosce il dialetto alla perfezione. «Qui il legame identitario con la terra dei loro padri è straordinario», ha dichiarato il sindaco Alan Fabbri arrivato insieme all'assessore Marco Gulinelli.

Scambi che il presidente del consiglio regionale, Michele Pais, ha definito «azioni culturali che rafforzano la pace, perché Fertilia è stata ed è un grande modello di felice convivenza e integrazione tra genti differenti, un esempio per il mondo». Soddisfatto Mauro Manca, il direttore dell’Ecomuseo Egea, «un momento storico mai accaduto prima» ha tenuto a sottolineare. Il degno epilogo del progetto “Ritorno alla Terra dei Padri” appena concluso e che ha visto l’equipaggio comandato da Giulio Marongiu, 85enne esule di Pola, navigare per due mesi e dieci giorni proprio per ritrovare i luoghi delle origini. «L'emozione è stata incredibile, – ha riferito Marongiu- ho trovato anche i miei nipoti: Umberto e Marco, e Beatrice, di 20, 23 e 12 anni. Una banda di bambini cantava le canzoni istriane. Troppo bello». Ieri invece Fabbri ha incontrato il sindaco Mario Conoci e la sua giunta. «Ci dividono storie molto diverse - ha commentato Conoci - ci unisce l'amore per la tradizione e l'apporto che tanti ferraresi hanno fornito a queste terre ai tempi delle bonifiche, contribuendo a fondare Fertilia».

