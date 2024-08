A Ferragosto possibile visitare il faro dell’isola dei Cavoli 

Il faro dell’isola dei Cavoli apre ai visitatori in occasione della settimana di Ferragosto e sarà possibile visitarlo sino al 5 settembre. Le visite saranno guidate dagli operatori della cooperativa Diomodea ogni giorno dalle 10 alle 13.15 (ultima visita 12.45) e dalle 14.15 alle 16.45 (ultima visita 16.15). All’interno del faro è stata allestita una mostra dedicata alla biodiversità marino-costiera di Villasimius. Gli sbarchi sull’isola al molo di Cala Ponente e a Cala Is Cascias sono invece gestiti dai volontari dell’associazione Mari Nostru. La collaborazione tra Comune e Mari Nostru prevede, così come si legge nella delibera della Giunta, un rimborso spese complessivo pari a 8500 euro. «L’iniziativa - viene riportato nel documento - è di particolare interesse per la comunità e per i fruitori dell’Isola e tale collaborazione sarà svolta sotto la direzione, il coordinamento e il controllo del responsabile dell’Area marina protetta». L’apertura del faro, come spiega il centro di educazione ambientale dell’Area marina, è legata in ogni caso alle condizioni meteo del mare. Per raggiungere l’isola dei Cavoli è possibile contattare i tanti operatori presenti al porto turistico di Villasimius. Nel piano di fruizione dell’isola approvato dalla Giunta comunale è previsto, fra l’altro, uno sbarco di un numero massimo di trecento persone al giorno «al fine di mantenere gli equilibri relativi alla fauna, alla flora ed alla biodiversità, ricca di specie importanti a livello endemico».

