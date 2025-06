A Fenosu arriva il Super Puma, attesa per i mezzi leggeri 

L’elicottero Super Puma da ieri è operativo allo scalo di Fenosu. Mancano ancora i mezzi più leggeri ma fino al 14 settembre ci sarà comunque questo fondamentale velivolo. «Oltre a trasportare quattromila litri d’acqua, garantisce il trasporto di diversi operatori, come gli specialisti del Gauf e quelli di Forestas», ha spiegato Michele Chessa, direttore provinciale dell’Ispettorato della Forestale di Oristano. «Il Super Puma ha una maggiore autonomia, clima permettendo, di circa 4 ore» ha spiegato ancora Chessa.

I due velivoli (oltre a Fenosu, ce n’è uno anche ad Alà dei Sardi) potranno essere utilizzati in tutta l’Isola. Ed ecco perché è fondamentale avere a Fenosu anche la disponibilità di un elicottero leggero.

E intanto il ministero dell’Interno ha predisposto il piano di potenziamento della vigilanza nelle aree più frequentate. All’Oristanese sono stati assegnati 4 carabinieri (operativi dal 30 giugno al 10 agosto) e 10 finanzieri (dal 2 al 16 agosto) che si concentreranno sulle coste in particolare in occasione di manifestazioni e spettacoli come annunciato dal prefetto Salvatore Angieri nella riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine e i sindaci dei comuni costieri. Controlli anche sulle strade.

RIPRODUZIONE RISERVATA