A febbraio l’ultimo blitz 

Risale proprio ai primi di febbraio l'ultima vittoria del Cagliari all'Olimpico contro la Roma, nel 2013. Nell'anticipo di venerdì 1 febbraio i rossoblù del duo Pulga-Lopez mettono fine tra i fischi alla seconda esperienza giallorossa di Zeman, con un memorabile 2-4 firmato dal futuro romanista Nainggolan in avvio, da un assurdo autogol di Goicoechea a inizio ripresa (si manda il pallone in porta da solo su cross di Avelar), da Sau di testa e Pisano (suo unico gol in A e col Cagliari). Da lì in poi 2 pareggi, l'ultimo 1-1 il 6 ottobre 2019, e 6 sconfitte. In tutto il bilancio vede 5 vittorie del Cagliari (le altre 2-3 nel 1967 e 1-4 nel 1968 con Riva ovviamente protagonista indiscusso, poi 0-1 nel 2000 in Coppa Italia e 1-2 nel 2011 con un eurogol dell'ex Conti), 17 pareggi e 24 sconfitte.

