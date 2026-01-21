VaiOnline
22 gennaio 2026 alle 00:31

A febbraio l’anello ciclabile per collegare le aree verdi 

Rush finale per i lavori dell’anello ciclabile che attraversa Selargius e collega le aree verdi cittadine, e un percorso per le biciclette in continuità con quelli dei Comuni vicini. L’impresa che sta realizzando i lavori, finanziati con oltre 2 milioni Pnrr all’interno del piano urbano integrato della Città metropolitana, ja chiesto e ottenuto una proroga di 30 giorni: scadenza cantiere fissata quindi al 7 febbraio, data ultima concessa per completare il serpentone ciclabile a due corsie. I motivi sono riportati nella determina stilata dal settore Lavori pubblici: oltre “alle condizioni meteorologiche avverse e straordinarie, si sono verificati ritardi non preventivabili nella consegna di materiali necessari per l’esecuzione dei lavori, imputabili a problematiche della catena di approvvigionamento globale e ritardi del fornitore”.

Taglio del nastro a febbraio quindi, imprevisti permettendo. Sullo sfondo restano le polemiche, anche recenti, per il progetto contestato dentro e fuori dal Comune, ma difeso più volte da Fiab. Interrogazioni in Consiglio comunale, una mozione partita dai banchi della maggioranza, ordini del giorno per chiedere una modifica delle corsie e delle piste ciclabili presenti in città. In primis il percorso in via Primo Maggio, il tratto più criticato dell’anello ciclabile in corso di realizzazione.

Modifiche che anche il sindaco Gigi Concu non esclude: «Le commissioni competenti e gli uffici valuteranno se ci sono le condizioni per eventuali correttivi», aveva detto poche settimane fa. (f. l.)

