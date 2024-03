A febbraio è scesa la bolletta del gas per i clienti “vulnerabili” 

Scende del 4% a febbraio la bolletta del gas per i clienti domestici vulnerabili, quei 2,5 milioni di utenti che hanno più di 75 anni di età, o hanno il bonus sociale, o sono disabili oppure vivono in strutture abitative di emergenza dopo una calamità.

Sono coloro a cui vengono ancora applicate le tariffe fissate dallo Stato, dopo che il 10 gennaio scorso è terminato il mercato tutelato e gli altri 3,5 milioni di utenti sono passati al mercato libero, con la tariffa a prezzo variabile Placet. Gli utenti totali del mercato del metano sono 20.430.000. L'Arera, l'autorità pubblica regolatoria, ha aggiornato a 100,37 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse, il prezzo di riferimento del gas per il cliente vulnerabile tipo, che ha un prelievo medio annuo di gas di 1100 metri cubi anziché 1400 come prima.

A gennaio il prezzo era stato di 104,56 centesimi per metro cubo. Pesa per il 40% la spesa per la materia gas naturale, le imposte per 30,6%, la spesa per il trasporto e la gestione del contatore per il 26,4% e gli oneri di sistema per il 2,4%. La bolletta più leggera è una «buona notizia» commentano i consumatori se non fosse che «il risparmio poteva essere ben maggiore, del 15% senza il ripristino nel 2024 di oneri di sistema e vecchie aliquote Iva».

