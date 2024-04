a fare festa è la ferrini 

Ferrini 3

Ghilarza 0

Ferrini (4-3-1-2) : Manis; Anedda, Bonu, Boi (45’ st Mudu), Cogoni; Aresu (37’ st Alexandre), Carboni, Scioni; Usai (41’ st Porru); Podda (41’ st Murgia), Figos (45’ st Serrau). In panchina Murtas, Rostand, Manca, Mele. Allenatore Se. Pinna.

Ghilarza (3-5-2) : Matzuzi; Chergia (13’ st Vinci), Dessolis, Chessa; Laconi, Cossu (37’ pt Glino), Corda, Sa. Pinna, Melis; Orro (45’ st Oppo), Caddeo. In panchina D’Abrosca, Mascia, Vorticoso, Corrias, Delizos. Allenatore Demartis.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : nel primo tempo 40’ Usai (r), nella ripresa 36’ Usai, 42’ Figos.

Note : espulsi Demartis al 21’ st per proteste, Chessa al 31’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Aresu, Carboni, Se. Pinna. Recupero 3’ pt-6’ st.

La Ferrini va ai playoff: un gran risultato per la squadra di Sebastiano Pinna, che sale in quarta posizione e bissa il traguardo degli spareggi già conquistato nel 2022. Per il Ghilarza la situazione è più complicata: è sesto e si giocherà le possibilità rimanenti nell’ultima giornata contro il Villasimius terzo, ma deve rimontare due punti al Tempio ora quinto.

Sbloccata su rigore

Alla mezz’ora bel lancio sulla destra per Podda che anticipa l’intervento di Matzuzi al limite dell’area, pallonetto e Dessolis salva di testa sulla linea col portiere che poi recupera la posizione ed evita l’1-0. La Ferrini passa al 40’: sugli sviluppi di una punizione respinta, cross di Podda deviato col braccio da Chessa e rigore che trasforma Usai.

Nell’ultimo dei tre minuti di recupero conclusione di Samuele Pinna di poco a lato.

Il tris

Nella ripresa il Ghilarza si spinge in avanti cercando il pari. All’11’ la punizione di Caddeo dai venti metri finisce alta non di molto. Dieci minuti più tardi tiro di Samuele Pinna respinto da Manis nell’azione che precede l’espulsione dell’allenatore ospite Demartis (proteste per una caduta di Corda). Stessa sorte tocca al 31’ a Chessa, che lascia in dieci il Ghilarza: doppio giallo per fallo su Figos a metà campo. Qui però a protestare è la Ferrini perché l’arbitro non dà il vantaggio con Usai lanciato verso la porta.

In inferiorità numerica i giallorossi provano il tutto per tutto lasciando inevitabilmente spazi al contropiede avversario. Al 33’ grande scambio fra Anedda e Usai sulla destra, il primo mette in mezzo ma né Podda né Scioni riescono a deviare in rete in area. Poco dopo Manis si oppone alla punizione di Orro. Un minuto più tardi (36’) il raddoppio: Podda si lancia partendo da solo da metà campo, una volta in area Matzuzi si oppone al suo tiro ma Usai con un tap-in sigla la doppietta. Nel finale, al 42’, il tris di Figos con un destro dal limite che fa partire la festa della Ferrini.

