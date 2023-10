“A facc’e pari” con le foto di Daniela Zedda  

Diceva che «la foto è un dono reciproco», per questo non aveva bisogno di “rubarla“. Aspettava, piuttosto, che l’imbarazzo si sciogliesse, e l’obiettivo rivelasse parti del soggetto poco visibili a un occhio distratto. Daniela Zedda, fotografa con una vasta produzione ritrattistica, ospitata in mostre e pubblicazioni varie, era una protagonista del Festival di letteratura per bambini e ragazzi Tuttestorie a Cagliari. E anche quest’anno, all’edizione numero diciotto, come aveva fatto fin dal suo esordio nel 2006, avrebbe dovuto esserci se una malattia non più guaribile non se la fosse portata via.

Lo sguardo

«Per avere ancora con noi il suo sguardo acuto di bambina ribelle», Tuttestorie le ha intitolato la mostra “A facc’e pari”, nella sala Puà dell’’Exma, ideata da Elena Iodice e Manuela Fiori insieme con Mauro Luccarini. Una selezione di trenta ritratti, scelti tra quelli realizzati agli ospiti delle precedenti edizioni del festival: scrittori, illustratori, performer, di tutto il mondo. E, come avrebbe voluto la fotografa, collaboratrice de L’Unione Sarda dal 1983, impegnata soprattutto nel fotogiornalismo culturale e degli spettacoli, non sono esposti soltanto per essere ammirati.

L’allestimento, curato da Salvatore Campus, si snoda su due percorsi: uno con gli specchi e uno con i magneti disegnati da Ignazio Fulghesu. Nel primo, lo sguardo va dall’immagine allo specchio, dall’ospite ritratto con un oggetto in cui egli si identifica, al visitatore che lo imita, anche lui di volta in volta indossando un secchio per cappello, come Ulf Stark, scrittore svedese, oppure un telefono vintage, come Silvia Vecchini, poetessa e scrittrice, o un disco forato come Michel Ocelot, autore francese di poetici film d’animazione. È un gioco di rimandi, un invito ad andare oltre ciò che appare, per indovinare dell’altro: una passione, un’ossessione, un cruccio. I magneti si appongono sulle gigantografie dei protagonisti, immaginandoli diversi da come sono. Con lunghi capelli biondi, come qualcuno ha trasfigurato lo scrittore Matteo Corradini, con una proboscide, come Anna Fascendini, attrice e regista, o un un sorriso a 36 denti, come Nadia Terranova, scrittrice. Avrebbe riso anche Daniela, e molto, perché amava giocare e al festival si divertiva da matti.

RIPRODUZIONE RISERVATA