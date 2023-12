A Esterzili il presepe vivente multietnico 

A farla da padrona, nel cuore del centro storico di Esterzili, saranno l'accoglienza e la gratuità, e soprattutto dieci “nuovi comandamenti”, sui diritti e i valori, uno per ogni barzolu (culla) distribuita negli angoli più significativi del paese, che animeranno il presepe vivente itinerante dove la madonna è giapponese e anche San Giuseppe è del Gambia. Oggi dunque dalle 11 alle 18, organizzato e promosso dalla cooperativa sociale Vela Blu e dalla Pro Loco, a Esterzili andrà in scena una Natività che costringerà i visitatori e i curiosi a interrogarsi e riflettere sul messaggio del presepe: “Nascerà sotto le bombe”.

Nelle casette, allestite dai giovani che hanno partecipato a un laboratorio di cittadinanza attiva, ci sono l'essere umano, l'accoglienza e la condivisione che merita, la pace che manca in troppe parti del mondo e le disuguaglianze che oggi rendono questa festa un evento spesso sterile e disumano.

«Mi piacerebbe che le persone si accorgessero di quanto i ragazzi possono dare ed esprimere - dice Anna Melis, presidente di Vela Blu - è su di loro che va l'accento per questa restituzione e, per accorgersene, bisogna ascoltarli: dal nome dell'evento ci si aspetta una recita, ma sarà una grande restituzione. Ne abbiamo bisogno».

A curare l'iniziativa anche lo scrittore Matteo Porru: «Sono i ragazzi il vero presepe, la storia che osserviamo accadere, la crescita e il percorso che intraprendono nel seguire gli orizzonti che inventano e disegnano. Vela Blu solca i mari grazie al vento che soffiamo tutti insieme».

